Kolizja czterech pojazdów na S8 pod Oleśnicą. Interweniowały służby. Na szczęście nikt nie został ranny

Jak doszło do zdarzenia? Jak udało nam się ustalić, jadący w stronę Wrocławia ford kierowany przez 43-letniego mężczyznę najechał na tył toyoty kierowanej przez 69-latka.

W wyniku uderzenia toyota uderzyła w tył jadącego przed nią peugeota, którym to z kolei kierował 40-latek. Pasażerka toyoty została przetransportowana do szpitala - podaje oleśnicka straż.

Z kolei w tył uczestniczącego w kolizji drogowej forda najechało audi, kierowane przez 22-letniego mężczyznę. Wszyscy kierujący byli trzeźwi. W sumie czterema pojazdami podróżowało osiem osób.

Niestety na miejscu kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami, droga przez dłuższy czas była zablokowana.

Działania na miejscu prowadziliśmy we współpracy z zastępami JRG PSP Oleśnica i OSP Ligota Polska. Nasze działania skupiły się na przygotowaniu roty medycznej do możliwości podjęcia ewentualnych poszkodowanych oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i rozbitych pojazdów. Na miejscu działania zakończyliśmy po około godzinie.

Zastęp powrócił do koszar około 18:00- relacjonowali ochotnicy z Sokołowic.