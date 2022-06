Kolejny zabytkowy pociąg odjedzie z oleśnickiej stacji PKP. Tym razem uczestnicy będą zwiedzać Kępno

Zabytkowy skład w klimacie lat 70. odjedzie 26 czerwca według planu z dworca PKP w Oleśnicy o godzinie 11:15. Do Kępna dotrze około godziny 12:30. Od godziny 13 do 16:20 odbywać się będzie zwiedzanie tamtejszego miasta. Do Oleśnicy podróżujący wrócą około godziny 18. Ilość miejsc jest ograniczona, a rezerwacji można dokonywać pod nr tel. 698877971.