Jest praca w KP PSP w Oleśnicy. Jak zostać strażakiem i ile można zarobić? (SZCZEGÓŁY, ZAROBKI)

Wymogi stawiane kandydatom do służby zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie w KP PSP w Oleśnicy pracę może znaleźć trzech strażaków.

Aby aplikować na to stanowisko należy posiadać m.in. obywatelstwo polskie, nie być karanym, a także posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby, preferowane jest także prawo jazdy na kat. C lub C+E. Dokumenty można składać do 27 czerwca. Po tym czasie przeprowadzane będą m.in. testy sprawnościowe, odbędzie się też rozmowa kwalifikacyjna.