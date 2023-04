Jaka będzie pogoda na majówkę 2023 w Połańcu? Sprawdź szczegóły prognozy na weekend majowy

Majówka 2023 - kiedy?

Majówkę obchodzimy: 01.05 - 05.05

Majówka, czyli długi weekend majowy, to najbardziej wyczekiwany weekend dla Polaków w ciągu roku. To okres czasu, kiedy zwykle bierzemy wolne, by spędzić przyjemnie długo weekend majowy. To idealny moment, by skorzystać z dodatkowego wolnego i jeszcze bardziej przedłużyć sobie majówkę. W maju zwykle pogoda jest sprzyjająca, dzięki czemu mamy wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Jeśli planujesz przedłużyć sobie majówkę, sprawdź w jakie dni wypada w tym roku długi weekend majowy.

Majówka 2023: