Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie? Wkrótce kolejne spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki w Oleśnicy

W ramach spotkania, rodzice otrzymają wskazówki do omówienia z dziećmi obecnej sytuacji, a także poznają tytuły książek dla dzieci o wojnie, pomocne w przepracowaniu tego trudnego tematu. Gość spotkania, zaproponuje rodzicom sposoby radzenia sobie ze stresem własnym i dzieci w obliczu agresji na naszych wschodnich sąsiadów.

Formuła DKK dla Rodziców odbiega od tradycyjnych spotkań opartych na dyskusji o przeczytanym tekście literackim. W tym klubie, wychodzimy od problemu i do niego polecamy odpowiednią literaturę, pomocną rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom. Każde spotkanie to okazja do kontaktu z zaproszonym gościem - pedagogiem, psychologiem, terapeutą, który nie tylko poleci adekwatną do zagadnienia literaturę, ale także wskaże rodzicom formy pomocy, jeśli problem ich pociech tego wymaga. Podczas spotkań panuje wyjątkowa, przyjazna i zarazem swobodna atmosfera - podaje OBP.