Internetowi naciągacze czyhają na twoje pieniądze. Policja ujawnia, jak działają internetowi oszuści i, jak nie dać się oszukać

Policjantka przytacza także przykładowe oszustwa zgłoszone w Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnicy. Jak mówi pani Bernadeta mieszkanka Oleśnicy chcąc sprzedać przedmiot należący do niej, wystawiła go używając do tego jednej z aplikacji sklepu internetowego. Skontaktował się z nią, rzekomy kupujący pisząc wiadomość w aplikacji prosząc jednocześnie o wysłanie prywatnego adresu e-mail. Po chwili na swój prywatny adres mailowy dostała wiadomość, zawierającą instrukcję co należy zrobić aby otrzymać pieniądze m.in. musi wybrać swój bank, zalogować się do swojego konta, następnie po weryfikacji ma czekać na wpływ pieniędzy. Na końcu po wykonaniu wszystkich kroków z instrukcji dostała sms-a od swojego Banku aby dodać dwa urządzenia autoryzacyjne i tak też uczyniła.