Ile mieszkańców ma Oleśnica? Zgony, urodzenia, wyprowadzki

Jak informuje oleśnicki magistrat obecnie w Oleśnicy w ewidencji jest 35.245 mieszkańców. Liczba urodzeń w poszczególnych latach nieznacznie się różni. Ostatnie 3 lata wskazują jednak i w tym aspekcie tendencją spadkową, co obrazuje poniższy wykres. W 2019 roku na świat przyszło 351 dzieci, rok później 326, a w roku minionym zaledwie 294 osób. Na przestrzeni ostatnich lat zauważalny jest natomiast wzrost liczby zgonów. W 2019 pożegnaliśmy 378 oleśniczan, w 2020 roku - 460, a ubiegłym roku o 485. Najwięcej w wieku ponad 85 lat żyje w Oleśnicy kobiet. W minionym roku liczba ta sięgnęła 604 osoby w stosunku do 258 mężczyzn w tym przedziale wiekowym. W wieku od 0 do 4 lat w 2021 roku więcej było jednak chłopców, bo 877, dziewczynek 825.