Gmina Oleśnica i powiat. Świetlice wiejskie azylem dla uchodźców. Potrzebna też pomoc mieszkańców!

Gmina Oleśnica pierwotnie miała zabezpieczyć 30 miejsc dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Wzrastające potrzeby spowodowały jednak konieczność rozszerzenia tej ilości do 80 (red. są to miejsca do dyspozycji Wojewody). W chwili obecnej przygotowana do tego celu została świetlica we Wszechświętem. W tym miejscu schronienie może znaleźć 30 osób, bo tyle łóżek otrzymała gmina Oleśnica z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych za pośrednictwem Wojewody. W świetlicy jest zaplecze kuchenne, toalety, natryski. W dalszej kolejności przygotowywane będą świetlice w Jenkowicach, Smardzowie i Brzezince.

W Sycowie rodziny z Ukrainy ulokowano m.in. w mieszkaniu komunalnym. Kolejne osoby z Ukrainy docierają także do gminy Międzybórz.