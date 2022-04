Gmina Dobroszyce. Lekcje inne niż wszystkie. Zobaczcie, jak uczą się dzieci w dobroszyckich szkołach

I tak w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu cyklicznie odbywają się dodatkowe zajęcia. Dzieci i młodzież mogą liczyć m.in. na warsztaty rozwijające umiejętność uczenia się oraz spotkania rozwijające zainteresowania z języka angielskiego w klasach I-III czy informatyki - uczniowie poznają nowe technologie, rozwijają umiejętności, korzystają z nowoczesnego sprzętu. Dodatkowo w dniach 11 i 12 kwietnia uczniowie klas VI-VIII wzięli udział w warsztatach.: „Stres, co to jest, jak sobie z nim radzić? oraz „Podróż do siebie i przed siebie. Od ciała do emocji”. A w marcu uczniowie z klas I-III oraz IV-VIII wzięli udział w wyjazdach do Centrum Wiedzy o wodzie HYDROPOLIS we Wrocławiu.