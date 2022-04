Gmina Bierutów. Kozetki lekarskie, fotel zabiegowy i wiele innych sprzętów dla miejskiej przychodni

- Wygrane środki gmina może wydać na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy COVID-19, mogą być to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19 - przypomina burmistrz i dodaje: środki wydajemy sukcesywnie, zgodnie z zasadami konkursu, natomiast 100 tys. zł przeznaczyliśmy na dotację dla naszego ZPZOZ, aby doposażyć go w sprzęt wg zgłoszonych potrzeb, aby służyły nam wszystkim.

Za te środki zostały zakupione następujący sprzęt: kozetki lekarskie do gabinetów, stanowisko do pobierana krwi, fotel zabiegowy, aparat EKG x2, 3 komputery, 2 skanery, drukarki, 3 lampy bakteriobójcze przepływowe, ciśnieniomierze, otoskopy, nosze płachtowe. Wkrótce mają być jeszcze dostarczone: pętla indukcyjna do przychodni w Bierutowie oraz agregat prądotwórczy.