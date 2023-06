Gdzie znaleźć najlepsze lody w Oleśnicy? Sprawdź adresy w czerwcu 2023

Historia lodów

Pierwsze informacje o deserach zrobionych z owoców, mleka i lodu pochodzą ze starożytnych Chin. Tym wymyślnym rarytasem zajadali się też wybrańcy zamieszkujący starożytny Rzym i Grecję. Był to posiłek wykwintny i przysparzający trudności w wykonaniu ze względu na konieczność transportu lodu z wysokich gór.

W czasach Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z solą i lodem zmrozi się on. Pierwsza lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope powstała we Francji w 1686 roku.

W Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym modne było chodzenie do cukierni i lodziarni. Lody nabyć można było również na ulicy ze specjalnych wózków. Podawano je w pucharkach, a oferta zawierała podstawowe smaki, śmietankowe i czekoladowe.

Po II wojnie światowej lody produkowane były na większą skalę, a ich konsumpcja stała się popularna. W początkowych latach tego okresu rzemieślnicy wytwarzali je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z lodem i solą. Nakładali je za pomocą łyżek na wafle i andruty. Smaki oferowane wówczas prezentowały się skromnie. Na ogół były to lody mleczne, śmietankowe, w sezonie także truskawkowe, czekoladowe lub z dodatkiem świeżych owoców. Z biegiem czasu powstawały nowe smaki, a ich produkcja stawała się coraz większa. Podawano je w waflowych pucharkach, stały się dostępne także lody w gałkach.