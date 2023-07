Gdzie znaleźć dobre lody w Oleśnicy? Sprawdź adresy w lipcu 2023

W XVI wieku włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z lodem i solą zostanie on zamrożony i w ten sposób powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope pojawiła się we Francji w 1686 roku.

Po wojnie produkcja lodów rozwinęła się na dużą skalę. Rzemieślnicy Przyrządzali je w specjalnych maszynkach. Podawane były w waflach lub andrutach. Zaczęto sprzedawać także te na patyku. Lodziarnie w Oleśnicy otwierano w centrum i przy najpopularniejszych ulicach. Lody dostępne były tylko w okresie letnim, dlatego też był to deser, na który czekano cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.

Lody wegańskie są inne niż pozostałe pod tym względem, że nie posiadają w swoim składzie mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety lub lody sporządzane z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Mają takie same walory smakowe, jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością są zdrowe.

Które lody są najmniej kaloryczne?

Sięgając po lody zastanawiamy się na pewno ile mają kalorii i czy nie wpłyną negatywnie na naszą figurę. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to mało. Dlatego też możemy bez obaw spożywać je podczas upałów.

Najzdrowsze mogą okazać się lody zrobione samodzielnie w domu. W tym celu można wykorzystać świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika spowoduje, że kaloryczność będzie jeszcze niższa.