Festiwal OFCA trwa w najlepsze. Oleśnicki Festiwal Cyrkowo-Artystyczny dzień 2. Zobaczcie zdjęcia z soboty na festiwalu!

Trwa VIII edycja Oleśnickiego Festiwalu Cyrkowo-Artystycznego, podczas którego przez ulice i urokliwe zakątki miasta toczy się wielobarwna fala sztuki cyrkowej.

Festiwal OFCA to wydarzenie propagujące ideę Nowego Cyrku – tj. cyrku bez zwierząt, gdzie główną rolę odgrywa człowiek i jego emocje. Podczas spektaklu artysta opowiada swoją własną historię sięgając do powszechnie znanych tradycji cyrkowych takich jak żonglerka, akrobatyka czy clownada. To właśnie niezwykłe możliwości ludzkiego ciała, humor, iluzja, uczucia i odrobina absurdu są składnikami niepowtarzalnej artystycznej uczty - mówią organizatorzy.