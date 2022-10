Domy na sprzedaż za mniej niż 500 tys. w powiecie oleśnickim. Oto aktualne oferty!

Budynek mieszkalny składa się z: Parteru o pow. ok. 60 m2 w skład którego wchodzi: Wiatrołap o pow. ok. 3 m3 Korytarz o pow. ok. 5 m2 Kuchnia o pow. ok. 16 m2 Pokój dzienny o pow. ok. 19 m2 Pokój o pow. ok. 12 m2 Łazienka o pow. ok. 6 m2 Piętro o pow. ok. 60 m2 (mierzone po podłodze) w skład którego wchodzi: Korytarz o pow. ok. 6 m2 Dwa pokoje o pow. ok. 9 m2+ skrytka i 19 m2. Niewykończone pomieszczenie o pow. 18 m2 z wejściem na strych. LINK

