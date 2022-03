Dobroszyce. Jechał na "podwójnym gazie" i uderzył w znak. Nie miał uprawnień do kierowania pojazdem!

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Dobroszycach zostali skierowani na miejsce zdarzenia drogowego gdzie kierujący pojazdem marki Renault prawdopodobnie nie dostosował prędkości do panujących warunków, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w znak informacyjny. W wyniku uderzenia pojazd przewrócił się na bok. W chwili gdy policjanci przyjechali na miejsce, kierujący o własnych siłach wyszedł z pojazdu. W rozmowie z 28-letnim mieszkańcem powiatu trzebnickiego wyczuwalna była silna woń alkoholu.

Mężczyzna został przebadany na zawartość alkoholu z wynikiem ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Po sprawdzeniu kierującego w systemie informatycznym okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania. Funkcjonariusze zatrzymali kierującego i doprowadzili do Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

W momencie wytrzeźwienia, odpowie za swój czyn przed sądem. Konsekwencją kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości jest odpowiedzialność karna. Sąd orzec może zakaz prowadzenia pojazdów nie niższy niż 3 lata. Oprócz konsekwencji prawnych kierujący spodziewać się może również obciążeń finansowych nawet do 60 tysięcy złotych- podała p.o. oficera prasowego KPP w Oleśnicy Bernadeta Pytel.

Oleśniccy funkcjonariusze apelują o bezwzględnym zakazie wsiadania za kierownice po spożyciu alkoholu. Nietrzeźwy kierujący stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia swojego oraz innych uczestników ruchu drogowego.