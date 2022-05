Dni Oleśnicy 2022. Święto miasta już w nadchodzący weekend. Co się będzie działo?

Dni Oleśnicy 2022. Co w programie?

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy zapewnia, że tegoroczna oferta kulturalna i rozrywkowa jest skierowana do możliwie najszerszego grona odbiorców. Swoje umiejętności zaprezentują mieszkańcy Oleśnicy, a na scenie na podzamczu zaprezentują się największe polskie gwiazdy muzyczne. Na terenie przy oleśnickim zamku do dyspozycji mieszkańców jest już wesołe miasteczko. Pojawią się także food trucki.

Atrakcje w Oleśnicy, piątek 3 czerwca

O godzinie 17 hejnał Oleśnicy wykona trębacz Szymon Gajda, uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. F. Chopina. O tej samej godzinie ruszą również animacje dla dzieci, a w tym malowania twarzy, pokaz baniek mydlanych i warsztaty plastyczne przygotowane na oleśnickiej starówce. Będzie to też okazja do wernisażu wystawy fotografii autorstwa Leszka Domańskiego ,,Ptaki Dolnego Śląska”. O godzinie 18 w Cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Oleśnicy odbędzie się koncert muzyki chóralnej ,,Gaude Cantem”. Przed publicznością wystąpią wykonawcy: Chór Parafii Prawosławnej p.w. Zaśnięcia NMP w Oleśnicy pod batutą Neonili Kuropki, a także Oleśnicki Chór Kameralny Appassionata MOKiS w Oleśnicy pod dyrygenturą Edyty Szostak Kirzyc. W Galerii Bramy Wrocławskiej od godz. 18 odbywać się będzie oprowadzanie autorskie po wystawie fotografii reportażowej Arkadiusza Wojnarowskiego ,,Wybrzeże Kości… i śmieci”, a o 19.30 w samym sercu Oleśnicy obejrzeć będzie można spektakl plenerowy ,,In Blue” wykonany przez Teatr AKT.