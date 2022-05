Dni Oleśnicy 2022. Mamy szczegółowy plan imprezy

Jak podaje MOKiS, Smolasty to człowiek orkiestra polskiej sceny hip-hopowej. -Raper tworzy kawałki z pogranicza R&B, hip-hopu oraz popu, a przy tym gra na gitarze i fortepianie oraz odpowiada za produkcję- dowiadujemy się.

Gwiazdą niedzielnego wieczoru będzie wokalistka Agnieszka Chylińska.

Polska piosenkarka i autorka książek dla dzieci, a także osobowość telewizyjna. Znana jest głównie z rockowego zespołu O.N.A. W 2009 roku zaczęła karierę solową, w tym czasie ukazała się debiutancka płyta Agnieszki Chylińskiej Modern Rocking, stylistycznie nawiązujący do nurtu dance i pop. Wokalistka była wielokrotnie nagradzana i nominowana do najróżniejszych nagród jako najlepsza wokalistka i autorka tekstów. Były to m.in. Fryderyki, PlayBoxy, czy konkursy organizowane przez pisma muzyczne. W styczniu 2002 roku Chylińska nagrodzona została Paszportem „Polityki.