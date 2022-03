Co widzą kamery w Oleśnicy? Przekonaj się sam i zobacz, gdzie sięga monitoring w naszym mieście! (20.02) KJ

Monitoring w Oleśnicy to od lat budzący wiele emocji temat. Zdaniem wielu, kamer w mieście jest za mało. Dodatkowo nie ma osoby, która przez całą dobę poświęcałaby się tylko i wyłącznie obserwowaniu miasta przez szklane oko. A jednak służby przyznają, że kamery w mieście są bardzo pomocne. W Oleśnicy rozmieszczonych jest w sumie dwadzieścia kamer. Postanowiliśmy sprawdzić, co widać z kamer ogólnodostępnych – oto zdjęcia obrazu z kamer umieszczonych w Oleśnicy, wykonane w czwartek 18 lutego. Zdjęcia pochodzą z kamer udostępnionych na stronie internetowej Urzędu Miasta Oleśnicy. Obejrzyj całą galerię i sprawdź, co widzą kamery w Oleśnicy!