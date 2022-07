W pełni wyposażony domek letniskowy z dużym zadaszonym tarasem, optymalny dla 4-6 osób, w środku sosnowego lasu, z dala od zabudowań. Teren działki ogrodzony płotem. Idealne miejsce dla gości lubiących ciszę i spokój. Przed sezonem i po sezonie można przyjechać na krócej. Minimalny pobyt w tych okresach to 2 noclegi. * przed sezonem - 300 zł / doba ( min. 2 nocki) * w sezonie (od 02 lipca do 11 października ) - 2100 zł / tydzień od soboty do soboty * po sezonie - 300 zł / doba ( min. 2 nocki) * ceny w święta i „długie weekendy” – ustalamy indywidualnie.

