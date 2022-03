Cenny 1% podatku. Ci mieszkańcy Oleśnicy, Sycowa i okolic proszą o twoje wsparcie (11.3) Klaudia Kłodnicka

Chcemy prosić Was, drodzy Czytelnicy, abyście podczas rozliczania się z fiskusem przekazali jeden procent swojego podatku. Publikujemy sylwetki i dane dzieci oraz dorosłych, którzy liczą na wsparcie. Jak to zrobić? W zeznaniu PIT należy wpisać: Numer KRS (tutaj numer wybranej fundacji) oraz koniecznie w rubryce Cel Szczegółowy dodatkowe dane. To bardzo ważne! Bez tego dopisku pieniądze trafią na konto danej fundacji, ale nie wpłyną na subkonto mieszkańca Oleśnicy lub Sycowa, którego chcielibyśmy wesprzeć. Znacie inne osoby uprawnione do otrzymania 1%? Dajcie nam znać!