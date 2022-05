Burmistrz Jan Bronś podziękował dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnicy

Burmistrz Jan Bronś i Przewodniczący Rady Miasta Aleksander Chrzanowski wręczyli na ręce dyrektor podziękowania i gratulacje za wzorową postawę w czasie pandemii i stawanie na wysokości zadania, aby opanować sytuację trudną dla wszystkich. To był ciężki czas. Do dziś pracownicy sanepidu pracują do 21:00 pełniąc dyżury.