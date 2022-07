Brakuje krwi w szpitalach na Dolnym Śląsku. RCKiK bije na alarm!

W okresie urlopowym wielu naszych stałych krwiodawców wyjeżdża, stąd też zmagamy się z problemem malejących zapasów tego życiodajnego leku. W tej chwili szczególnie serdecznie zapraszamy Dawców/Osoby z grupami krwi O Rh-, A Rh- oraz B Rh - mówi Adrianna Franc z RCKiK we Wrocławiu.

Wakacje to czas beztroskiej zabawy, letniego wypoczynku. Należy jednak pamiętać o tym, że w szpitalach osoby chore oczekujące na naszą pomoc w postaci daru krwi czekają na przetoczenia, które dają im szansę na powrót do zdrowia.

Kto może oddać krew?

Krwiodawcą może być osoba w wieku od 18 do (60- jeżeli nigdy nie oddawała krwi) lub 65 lat (jeżeli już oddawała krew) ciesząca się ogólnie dobrym zdrowiem. Przed oddaniem krwi należy być wyspanym, wypoczętym, a w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić minimum 2 l płynów, natomiast w dniu oddawania krwi spożyć lekkostrawny posiłek i także bardzo dobrze nawodnić się (woda, soki, herbata). Nie można pić alkoholu 24 godziny przed oddawaniem krwi.

Zgłaszając się do oddania krwi należy zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem pozwalającym na stwierdzenie tożsamości ( dowód osobisty , paszport, prawo jazdy ).

Oddanie krwi pełnej (450 ml) trwa średnio zaledwie 8 minut a ratuje życie drugiego człowieka, a nawet kilka osób, gdyż z jednego oddania mamy: krwinki czerwone, płytki krwi i osocze, czyli nawet 3 pacjentów może dostać składniki krwi z jednego oddania.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9 zaprasza wszystkich zdrowych mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska do oddawania krwi i jej składników w RCKiK we Wrocławiu, Terenowych Oddziałach w Głogowie, Legnicy i Lubinie oraz na akcjach wyjazdowych.