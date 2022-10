Boże Narodzenie 2022. W sklepach w Oleśnicy już pojawiły się świąteczne ozdoby!

Świąteczne ozdoby na Boże Narodzenie 2022 już w sprzedaży

Święta Bożego Narodzenia mają swoją magię. Dla wielu Polaków to najpiękniejsze dni w roku. To nie tylko kolacja wigilijna, prezenty pod choinką i rodzinna atmosfera, ale cała otoczka tego wydarzenia, która rozpoczyna się na długo przed 24 grudnia. Z roku na roku na sklepowe półki coraz szybciej trafia świąteczny asortyment. W ostatnich latach sklepy zazwyczaj po 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych, rozpoczynały świąteczny okres. W tym roku Action i KiK, świętowanie rozpoczął jeszcze we wrześniu.

Takie zabiegi nie dziwią, bo jak pokazują badania, klienci chętniej wydają pieniądze, gdy czują świąteczną atmosferę. Czy tak magia świąt nam nie spowszednieje i nie przestanie działać?