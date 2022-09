Biblioteka w Oleśnicy zaprasza na 132. spotkanie w ramach DKK dla młodzieży

16 września odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży „Czytanie uskrzydla". Uczestniczki spotkania rozmawiały o książce „Małe życie” Hanyi Yanagihary. Kolejne spotkanie w Bibliotece „Pod Pegazem” przy ul. F. Kleeberga 4 już 4 października o godzinie 18.00.

Do Klubu może należeć każdy, kto nie tylko lubi czytać, ale też chce rozmawiać o książkach. Jest to okazja nie tylko do podzielenia się spostrzeżeniami z przeczytanej książki, ale również do poznania nowych ludzi - podaje biblioteka.