Będą dotacje dla ROD w Oleśnicy. Trwa nabór wniosków!

Dotacje w szczególności przeznaczone są na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej wpływającą na poprawę warunków do korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez działkowców lub zwiększających dostępność społeczności lokalnej do tego rodzinnego ogrodu działkowego.

Wnioski należy składać do dnia 15 października 2022 r. do Urzędu Miasta Oleśnicy w Punkcie Informacyjnym lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Złożenie wniosku po terminie wyznaczonym do jego składania wskazanym w ogłoszeniu skutkuje odrzuceniem wniosku. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

WNIOSKI