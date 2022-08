Badania diagnostyczne w Oleśnicy. Ile trzeba za nie zapłacić?

Dzięki badaniom można wykryć wiele schorzeń we wczesnych stadiach choroby, nawet wówczas, gdy nie występują żadne objawy. Regularne wykonywanie badań profilaktycznych badań laboratoryjnych i świadome kontrolowanie swojego stanu zdrowia jest jednym z elementów zdrowego stylu życia.

Laboratoria, w których pobierana jest m.in. krew do badań poza pojedynczymi badaniami do wyboru proponują także pakiety dobrane np. pod wiek pacjenta. I tak dla przykładu w ALAB laboratoria działającym przy oleśnickim szpitalu za 180 zł można wykonać podstawowy pakiet badań ogólnych. Znajdzie się w nim m.in. morfologia, OB, badanie ogólne moczu, sód w surowicy, cholesterol całkowity i triglicerydy. Jest też pakiet małego dziecka rozszerzony. To rozbudowana wersja pakietu badań przeznaczonych do monitorowania stanu zdrowia małych dzieci (stanu zapalnego, warunków rozwoju układu kostnego, potencjalnego zakażenia pasożytami oraz alergii). Cena? 203 zł m.in. za wynik morfologii i badanie moczu.