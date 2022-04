Apteka w Oleśnicy. Farmaceuci zastępują lekarzy? Gdzie najchętniej po lekarstwa i poradę? (RANKING APTEK) KJ

Czas pandemii sprawił, że oleśniczanie z dolegliwościami, z którymi dotąd udawali się do lekarza, kierują się do apteki. Farmaceuci są nieocenionym źródłem pomocy. Pomagają w drobniejszych, codziennych problemach zdrowotnych. Ich porady są dokładnie takie same, jakie w podobnej sytuacji zaleciłby lekarz. Gdzie oleśniczanie najczęściej kupują lekarstwa, gdzie chwalą farmaceutów i ich umiejętności? Zobaczcie!