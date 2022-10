Anna Jach z Oleśnicy tworzy bez użycia igły, nożyczek i nici. To lalki motanki, które mogą spełniać życzenia (ZDJĘCIA)

Ciężko to powiedzieć, ale plusem covidowych obostrzeń było to, że dużo ciekawych warsztatów przeniosło się do przestrzeni wirtualnej. Na FB znalazłam informację o warsztatach motankowych i spróbowałam raz, a potem kolejny i kolejny, odkrywając tę piękną tradycję kobiet, bo to one głównie zajmowały się tworzeniem lalek - wspomina pani Ania.